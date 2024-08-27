Малому бизнесу в России предрекли проблемы из-за налогового сюрприза

Малый бизнес столкнется с трудностями из-за повышения порога годовой выручки, которое вступает в силу с 1 января 2025 года, объяснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, в первую очередь это коснется участников сферы розничной торговли. Меньше всего пострадает сфера услуг.

Юрист отметил, что со следующего года пороговое значение для упрощенной системы налогообложения повысится до 450 млн рублей (сейчас оно составляет 199 млн рублей). Что касается малого и среднего предпринимательства, чьи обороты превысят 60 млн рублей в год, то им придется начислять НДС на реализуемые товары и услуги.

«Но самое неприятное ожидает тех, кто «пробил» указанную планку в 2024 году. Они автоматически становятся плательщиками НДС в 2025-м. Причем платить налог придется даже в том случае, если выручка следующего года не превысит 60 млн рублей», — подчеркнул Хаминский.

Эксперт также предположил, что небольшим предприятиям, таким как ателье, кофейни, мастерские по ремонту обуви, эти нововведения не принесут неудобств. Им достаточно удержать дневную выручку в пределах 150–250 тысяч рублей в зависимости от графика работы.

«Но основные изменения ожидаются в сфере розничной торговли. Выручка торговых организаций значительно выше, чем у сервисных, и большинство из них почти гарантированно превысят предельные значения», — сказал Хаминский, добавив, что из-за этого стоимость товаров повысится минимум на 5–7%.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в Госдуме в сентябре рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается ввести новый сбор с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения. По его словам, инициатива не затронет бюджетные организации.