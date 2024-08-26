IKEA запустит площадку для товаров секонд-хенд

IKEA намерена запустить Preowned — онлайн-маркетплейс для секонд-хенд товаров, рассказал гендиректор шведского ритейлера Йеспер Бродин. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в 2021 году IKEA запустила в качестве эксперимента магазин секонд-хенд товаров в Швеции, а в августе 2023 года объявила о расширении программы физических магазинов, где клиенты смогут приобрести бывшие в употреблении товары.

В настоящее время IKEA намерена запустить полноценную онлайн-площадку, такую как eBay или Craiglist, где пользователи смогут торговать друг с другом товарами секонд-хенд напрямую.

«Мы уже давно мечтаем об этом. Сейчас IKEA в том состоянии, когда мы можем делать более продвинутые и крутые вещи. И мы абсолютно уверены в необходимости двигаться в цифровом направлении»,— заявил Бродин.

Пилотные площадки в рамках этой инициативы будут запущены в Мадриде и Осло. Продавцам нужно будет указать в Ikea Preowned название продукта и желаемую цену продажи, а также добавить собственные фото товара.

Сервис при помощи ИИ-инструментов добавит необходимые технические характеристики, замеры и рекламные изображения товара. Новому владельцу придется забрать товар непосредственно у продавца. Тот, в свою очередь, сможет получить за товар либо деньги, либо бонусный ваучер Ikea.

Журналисты отметили, что на Amazon продажи подержанных товаров в 2023 году выросли на 15%, а eBay ожидает, что к 2025 году рост продаж подержанных товаров на его площадке составит 50%.

Напомним, что в феврале 2024 года IKEA подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА.

Один из знаков зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов».