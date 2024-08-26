Суд удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,78 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск "Транснефти" к "Роснефти" на 4,78 млрд рублей, следует из картотеки арбитража.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в решении суда. Дело слушалось в закрытом режиме.

"Транснефть" в августе 2023 года подала иск к "Роснефти" на 4,78 млрд рублей. В свою очередь, "Роснефть" 16 января 2024 года подала встречный иск к "Транснефти", требуя взыскать 6,1 млрд рублей убытков. Оснований для возникновения убытков в определении суда не приводится.

Как писала ранее газета "Коммерсантъ", спор связан со строительством новой ветки нефтепровода Тихорецк - Туапсе-2 в Краснодарском крае для прокачки дополнительных объемов на НПЗ нефтекомпании.