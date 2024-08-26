Стало известно, на какую творческую профессию в РФ резко вырос спрос

В России фиксируется значительный рост спроса на специалистов в сфере дизайна с начала 2024 года, количество вакансий увеличилось на 19%, а зарплаты выросли в среднем на 21%, что превышает общий рост доходов по стране (19%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование DNA Team и HeadHunter.

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Самыми высокооплачиваемыми оказались продуктовые дизайнеры со средней зарплатой ₽150 тыс. в месяц. За ними следуют UX/UI-дизайнеры (₽110 тыс.), дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр (по ₽100 тыс.).

Интересно, что зарплата дизайнеров печатной продукции выросла на 44%, несмотря на снижение спроса. Это связано с уходом специалистов из полиграфии из-за цифровизации и попытками компаний удержать оставшихся сотрудников. Однако полиграфисты остаются одними из самых низкооплачиваемых специалистов в дизайне со средней зарплатой ₽65 тыс. в месяц.

Наиболее конкурентная ситуация сложилась среди гейм-дизайнеров - на одну вакансию приходится 10,4 резюме. У дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров конкуренция минимальна - 0,3 и 0,7 резюме на вакансию соответственно.

До этого стало известно, что россияне чаще всего решаются на смену профессии около 40 лет. По словам экспертов, многие идут на переобучение, чтобы развиваться и применять опыт на новом месте.