Банки усомнились в целесообразности новых участников платежного рынка

Банки в очередной раз усомнились в инициативе ввести новых участников платежного рынка. Банк России предлагает усилить конкуренцию - дать возможность принимать платежи не только банкам, но и, например, микрофинансовым организациям, страховщикам, финтеху. Кредитные организации, в свою очередь, отмечают, что спрос на такие услуги небольшой, а затраты на внедрение нового института высокие, как и риски для безопасности, говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое изучила "РГ".

Законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму в июле, предлагает создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) - в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям. Как отмечается в пояснительной записке, нововведение усилит конкуренцию на рынке платежных услуг. Но конкретные цели там не указаны, как и примеры негативных практик на рынке в отношении розничных клиентов, и недостатки действующего регулирования, говорят специалисты НСФР совместно с финансовыми организациями.

ЦБ получил письмо НСФР и рассмотрит его, рассказали "РГ" в пресс-службе регулятора. Введение института НППУ, как отмечают там, широко обсуждалось с участниками рынка, и большинство из них поддержало эту инициативу.

"Банк России не раз подчеркивал, что ее реализация будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке. Кроме того, развитие института НППУ будет содействовать повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также упростит клиентский путь", - объяснили в ЦБ. И добавили: бизнес благодаря новому закону сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрировать их в предоставляемые клиентам услуги и при этом уменьшать расходы на платежи. То есть юрлица - нефинансовые организации - смогут совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ.

Банк России ранее отмечал, что бизнес благодаря новому закону сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрировать их в предоставляемые клиентам услуги и при этом уменьшать расходы на платежи. То есть юрлица - нефинансовые организации - смогут совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ. И ключевое, на что указывал регулятор, - развитие конкуренции и внедрение инноваций.

В свое время ЦБ ввел понятие платежных агрегаторов, которые работали от имени кредитных организаций. Идея заключалась в повышении конкуренции на рынке эквайринга: платежные агрегаторы могут выходить к магазинам и предлагать более выгодные условия. Но рынок все же остается банкоцентричным. К тому же понятие платежных агентов, работающих только с наличными, устарело.

Регулятор планирует создать реестр таких участников рынка, вести надзор. НППУ с чистыми активами от 5 млн руб. смогут инициировать денежные переводы по поручению клиентов, от 10 млн руб. - агрегировать платежи, то есть могут быть эквайерами для бизнеса. Игроки с капиталом от 50 млн руб. получат возможность открывать электронные кошельки и проводить платежи через них.

Как отмечается в письме НСФР, предлагаемые функции НППУ фактически выполняются несколькими видами отдельно лицензируемых финансовых организаций. "При этом участники финансового рынка не находят в своей практике подтверждений наличия потенциального спроса со стороны потребителей платежных услуг на сервисы НППУ в предлагаемой законопроектами конструкции", - говорят авторы.

По их мнению, основными кандидатами на получение статуса НППУ являются, прежде всего, ритейлеры, маркетплейсы и операторы услуг ЖКХ.

Клиент продолжит использовать браузер или мобильное приложение для совершения переводов. "Собственно клиентский путь для потребителя фактически никак не изменится, - отмечают участники финансового рынка, - а лишь усложнится и станет дороже вследствие появления новых регуляторных требований".

Оценить издержки для новых субъектов предварительно сложно, говорят в НСФР. Четкие требования к НППУ пока отсутствуют. По их оценкам, только внедрение и поддержание создаваемыми НППУ минимально необходимых элементов антифрод-систем и комплаенс-процедур потребует инвестиций в сотни миллионов рублей.

"В связи с этим предлагаемый законопроектом минимальный размер чистых активов для новых участников не позволит обеспечить такие инвестиции, что несет риски внедрения новыми институтами формальных, бессодержательных процедур и распространения недобросовестных практик", - полагают там.

Понести затраты придется всем участникам платежной системы, Банку России и федеральным органам исполнительной власти, - на операционную, технологическую и регуляторную интеграцию.

Одновременно в платежной системе появятся новые риски, связанные с возникновением дополнительного посредника между клиентом и обслуживающей его кредитной организацией, добавили в НСФР.

Как объяснил "РГ" Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД, институт НППУ достаточно многофункциональный. И наибольшую озабоченность вызывают именно компании-посредники, которые получают доступ к банковским счетам населения (разумеется, с согласия клиентов) для управления средствами - для платежей, анализа информации, создания новых продуктов.

По его словам, банки опасаются перехода клиентов в такие организации, проблем с безопасностью в этих компаниях, непонимания клиентами разделения ролей между банками и НППУ. "Такие же опасения высказывались при введении НППУ во второй платежной директиве Европейского союза много лет назад, они не оправдались", - говорит Достов. Но эти компании ожидаемой революции в финансовом секторе и какой-то фурор не произвели, хотя их популярность в ЕС и заметна.

В России предлагаемый институт НППУ ставился под сомнение не раз. Например, в прошлом году Ассоциация банков России в письме регулятору предупредила, что создание новых игроков может снизить качество услуг по переводу денег и темпы развития электронной торговли. Появление НППУ грозит нарушением прав граждан и организаций, отмечали тогда банки. Нет у них и тех систем для борьбы с отмыванием денег, которые есть у кредитных организаций.

В современной ситуации ряд задач НППУ уже решены другими средствами, считает председатель Совета ассоциации АЭД. Это и СБП, и прямые договоры между банками. "Тем не менее, при принятии продуманного закона, НППУ могут дать толчок развитию российского рынка", - добавил он.

В НСФР считают, что потенциальную выгоду от принятия законопроектов получит небольшое число новых компаний, в том числе не поднадзорных Банку России в настоящее время. Они смогут воспользоваться ослабленными регуляторными требованиями, забирая "клиентскую ценность", которую продолжат создавать существующие участники платежного рынка. Как раз последние несут основные издержки и повышенное "регуляторное бремя", говорят финансовые организации.

"Реализация такого подхода, очевидно, никак не будет способствовать равной и справедливой конкуренции на платежном рынке, а, напротив, приведет к искусственному сегментированию и повышению уязвимости платежного рынка, к повышенным рискам кибербезопасности, дистанционного мошенничества, ПОД/ФТ и другим", - делается такой вывод в письме.

Нужно совершенствовать регулирование существующих институтов, без выделения и нормативного закрепления новых обособленно регулируемых видов деятельности на платежном рынке, считают в НСФР.

В 2021 году, когда и были впервые озвучены планы внедрения НППУ, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что некоторые платежные системы и банки используют свое монопольное положение или большую долю рынка. Они "зарабатывают сверхдоходы на стандартных платежных операциях, которые уже технологически стоят и могут стоить гораздо дешевле", говорила она тогда.

Представить все отзывы, предложения и замечания к законопроекту депутаты должны были 27 августа 2024 года. Рассмотрят его уже в осеннюю сессию, говорится на информационном ресурсе Госдумы.