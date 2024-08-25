СМИ: известные немецкие бренды уходят в историю

В ФРГ в последние годы обанкротились тысячи крупных и мелких компаний, многие известные бренды ушли в историю, пишет в статье для портала Yeni Şafak обозреватель Ахмет Озай.

По его данным, в течение 2023 года в Германии обанкротились 17,82 тыс. компаний, что на 22% больше, чем годом ранее. Волна банкротств, подчеркнул Озай, не пощадила перевозчиков, ремонтные мастерские, пекарни, сетевые компании.

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В частности, кризис затронул такие «исконные, отождествляемые с ФРГ, компании», как Agfa, Polaroid, Praktiker, Hertie, Karstadt, Kaufhof, KaDeWe, Body Shop, Woolwort.

Магазины модной одежды, часть городской культуры страны, также исчезают. В частности, сложности испытывают Gery Weber, Esprit и Reno, Peep&Clapenburg, отметил автор статьи.

Германское кредитное агентство Creditreform сообщило ранее, что количество банкротств компаний в ФРГ в первой половине 2024 года достигло 11 тыс. случаев.