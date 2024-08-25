Подача газа через Суджу приблизилась к максимуму

«Газпром» подает газ в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном Киеве объеме. На 25 августа перекачивается 42,1 млн кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании Сергея Куприянова, передает ТАСС.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 млн куб. м на 25 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», — сказал Куприянов.

С начала года подача газа превышала 40 миллионов кубометров в день, однако 7 — 12 августа она упала ниже этой отметки. Максимум прокачки в 2024 году составляет 42,5 миллиона кубометров.

Ранее Куприянов заявил, что события в районе Суджи в Курской области привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ. В августе зафиксирован пик биржевых цен.