США выступили с угрозами в адрес других стран из-за российских банков

Замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций.

Адейемо заявил, что преследованию подвергнутся не только сами филиалы, но и «другие организации и компании» в этих юрисдикциях, которые «сотрудничают» с российскими банками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

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Кроме того, Адейемо заявил, что доминирование Запада в мировых финансах заставило большинство крупных банков сдаться под давлением. По его словам, «гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией» и другими странами «коалиции», чем с Россией, поскольку желают сохранить «доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене».

Напомним, импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию.