Названо число зарубежных брендов, которые появились в РФ в 2024 году

Данные CORE.XP свидетельствуют о появлении на российском рынке в 2024 году 18 новых иностранных марок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Чаще всего фирмы делают выбор в пользу торговых площадей от 20 до 900 квадратных метров для открытия своих первых монобрендовых магазинов. В среднем в текущем году иностранные бренды открывали магазины площадью 215 «квадратов», отметило издание.

В столице наблюдается наибольшее число новых иностранных брендов. На нее приходится 72% новых магазинов. На Санкт-Петербург приходится 17%, на другие города России - 11%.

Специалисты прогнозируют появление до конца года еще 10 иностранных марок в России.

Еще одна западная компания решила уйти из России

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло на 31%. Как уточнил он, этот процесс должен быть системным, его нельзя останавливать.