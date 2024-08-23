Казахстанский RBK Bank усилил контроль за операциями, связанными с РФ

Казахстанский розничный RBK Bank уведомил клиентов о том, что при зачислении входящих и исходящих платежей, а также переводов, связанных с Россией и Беларусью, он вправе временно останавливать операцию. Такое действие также может совершаться в отношении новых контрактов и санкционных товаров и услуг, говорится в пресс-релизе организации.

В банке пояснили, что усиление контроля будет производиться «для минимизации возможных санкционных рисков». В сообщении пресс-службы RBK Bank уточняется, что для проведения операции в организацию должна быть предоставлена полная запрошенная информация по ней. Банк в свою очередь обязан проверить все документы.

«Отдельное внимание просим вас уделить торговым взаимоотношениям с контрагентами из Российской Федерации и Республики Беларусь. В связи с выпуском очередных пакетов санкций, как со стороны Европейского союза, так и со стороны США и стран G7, банк вынужден применить усиление мер по борьбе со сторонними посредниками, используемыми для обхода связанных с РФ и РБ санкций и экспортного контроля, направленных на повышение общей прозрачности и соблюдения Банком международных экономических санкций и законодательства об экспортном контроле», — указано в нем.

Также банк предупредил клиентов о блокировке платежей и/или регистрации контракта с лицами из Крыма, Ирана, Северной Кореи, Мьянмы, Алжира, Афганистана и еще 30 стран, включая «отдельные области Украины». Исключение составляют поставки медикаментов, медоборудования, продуктов питания и гуманитарной помощи.

RBK Bank — один из банков второго уровня (БВУ) в Казахстане, имеющих на балансе помощь государства. В 2017 году его включили в программу повышения устойчивости финансового сектора, предложенную Нацбанком. Конечный контролирующий акционер банка — совладелец KAZ Minerals и Kazakhmys Copper Владимир Ким, через ТОО «КСС Финанс» ему принадлежит 89,71% акций банка.

В середине августа 2024-го заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил Bloomberg, что страна не собирается «слепо следовать» санкциям в отношении Москвы, в особенности если они затрагивают экономические интересы республики и работающих в ней компаний.