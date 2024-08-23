Т-банк запустит сервис онлайн-продажи товаров

Т-банк (бывший «Тинькофф») работает над созданием собственного сервиса для онлайн-продажи товаров, сообщают “Ведомости” со ссылкой на четырех источников из разных ИТ-компаний и профильных ассоциаций. Они уточняют, что проект может быть охарактеризован как «маркетплейс». Однако представитель банка уточнил, что это не будет маркетплейс «в буквальном смысле», хотя не стал отрицать, что работа над новым онлайн-торговым сервисом идет. Он добавил, что вскоре банк «всех удивит», но от дополнительных комментариев воздержался.

Бывший сотрудник Т-банка раскрыл, что принимал участие в обсуждении проекта. Источник, близкий к одной из отраслевых ассоциаций, подтвердил, что маркетплейс разрабатывается как минимум с декабря 2023 года. Другой сотрудник крупнейшего маркетплейса и еще один сотрудник IT-компании знают от двух разных сотрудников Т-банка о том, что проект уже готов к запуску. По словам председателя Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ, объединяет продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов) Евгении Черницкой, запуск запланирован на осень 2024 года, к сезону распродаж. По ее предположениям маркетплейс могут представить в рамках традиционной конференции Т-банка, посвященной электронной торговле.

Однако сама кредитная организация не владеет классической для маркетплейсов инфраструктуры с распределительными центрами и пунктами выдачи заказов (ПВЗ), а старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев утверждает, что Т-банк не искал никаких объектов на российском рынке складской недвижимости. О том, что не знают о поиске банком склада, заявили и в консалтинговой компании в сфере недвижимости IBC Real Estate.

На что глава совета по электронной коммерции при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Федоров уточнил, что банк поддерживая свой цифровизации, решил вместо складов и ПВЗ, сосредоточиться на работе с цифрами, маркетингом, клиентами. Он указал, что это будет исключительно IT-продукт, работающий по схеме DBS (delivery by seller).

Согласно данным ФАС, 80% рынка маркетплейсов контролируют всего два крупных игрока – Wildberries и Ozon. По словам Федорова, для нового маркетплейса уже нет свободного места: покупатели распределены между ведущими четырьмя, а если говорить честно, то между двумя игроками. Он считает, что «всеобщее помешательство» созданием собственных маркетплейсов лишь приводит к растратам «огромных бюджетов».

Одним из возможных стимулов развития площадки аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов назвал схему, при которой «значительное число селлеров уже имеют расчетные счета в Т-банке и пользуются услугами для бизнеса. Интеграция «Т-бизнеса» и маркетплейса позволит уменьшить объем комиссий и упростить селлерам управление собственными средствами».