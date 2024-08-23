Совет ЕС отказал предпринимателю Михаилу Фридману в просьбе снять с него все санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя бизнесмена.

В июле Фридман получил два кратких письма от совета, в которых без объяснений сообщалось о сохранении санкций. Бизнесмен упомянул об этом в запросе на арбитраж в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC). Пресс-служба Фридмана подтвердила подлинность запроса, но отказалась от дальнейших комментариев.

Евросоюз наложил санкции на Фридмана в феврале 2022 года за «поддержку действий России и финансовое содействие ее политике на Украине». Все его счета в ЕС были заморожены, а ему самому запрещен въезд и получение активов. В марте 2023 года санкции были продлены с изменением формулировки. Его назвали «ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».

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Затем апрельское решение Генерального суда ЕС 2024 года отменило первоначальные основания санкций, но ограничительные меры остались в силе, так как суд не рассматривал критерий «ведущий бизнесмен». Совет ЕС не обжаловал это решение, и Фридман продолжает оспаривать продление санкций в 2023 и 2024 годах.