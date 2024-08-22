Трамп объявил о запуске собственной криптовалютной платформы

Дональд Трамп объявил о предстоящем запуске криптовалютной платформы, представив ее как альтернативу предложениям крупных банков и финансовых учреждений. Это поворотный момент для бывшего президента, который во время своего мандата называл криптовалюты "мошенничеством".

"Американцы слишком долго подвергались давлению со стороны крупных банков и финансовой элиты", - написал кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США на X (сервис заблокирован в РФ), и в своей социальной сети Truth Social. "Пришло время нам сопротивляться вместе", - добавил бывший президент.

Дональд Трамп не предоставил никаких подробностей относительно точного содержания проекта под названием The DeFiant Ones, или DeFi.

Трамп также включил ссылку на канал Telegram для своего официального проекта "DeFi", сообщает NBC News. "DeFi" означает децентрализованные финансы и относится к финансовой деятельности на блокчейне. Она включает в себя торговлю криптовалютой и перевод средств за пределы сферы деятельности банковских учреждений. Двое его сыновей, Эрик и Дональд-младший, лидеры семейного конгломерата Trump Organization, в последние недели назвали это "цифровой недвижимостью".

В недавнем интервью газете New York Post Эрик Трамп говорил о "залоге, к которому каждый может иметь мгновенный доступ". В финансах залогом обычно называют активы, депонированные в обмен на получение кредита. Эрик Трамп также ранее намекал на "большое объявление" о криптовалюте и DeFi в посте на X от 6 августа. Канал Telegram, на который ссылался его отец, был создан в тот же день, и в четверг он начал быстро набирать подписчиков, достигнув почти 30 тысяч через час после запуска.

Неблагосклонно относясь во время своего президентства к криптовалютам, которые он даже назвал "мошенничеством", Дональд Трамп с тех пор радикально изменил свою позицию и теперь позиционирует себя как поборник цифровых валют. Во время участия в важной отраслевой конференции в конце июля в Нэшвилле он пообещал, что в случае переизбрания станет "президентом, поддерживающим инновации и биткойн, который нужен Америке".

При этом, бывший президент занимает противоположную точку зрения правительству Байдена, которое, как считается, выступает за регулирование этого сектора. Трамп инвестировал в него и теперь владеет криптовалютой как минимум на 1 миллион долларов. Он также пробовал себя в криптовалюте с проектом NFT, в котором пользователи могли бы покупать цифровые, связанные с блокчейном, рисунки его мультфильмов.