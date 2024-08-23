В рамках объединения Wildberries и Russ рассматриваются различные варианты размещения новых офисов, речи о покупке небоскреба в деловом центре «Москва-Сити» пока что не идет, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса.

Там отметили, что после принятия решения о конкретном месте уведомят средства массовой информации.

«На текущий момент, как уже анонсировалось, мы рассматриваем различные варианты нового офиса в рамках объединения компаний Wildberries и Russ. Когда будет принято решение о конкретном месте, обязательно сообщим», — рассказали представители компании.

«Ведомости» ранее сообщили, что на покупку строящегося небоскреба «Империя II» в деловом центре «Москва-Сити» появился претендент. По предварительной информации, переговоры о приобретении проекта у структур холдинга USM Алишера Усманова и Solvers Estate Олега Малиса ведет Wildberries.

В Wildberries прокомментировали планы Бакальчука зарегистрировать знак «ВБ»

В пресс-службе маркетплейса ранее рассказали, что инициалы мужа основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислава не имеют никакого отношения к названию Wildberries. В организации отметили, что вопросы юридических последствий решают юристы. Таким образом в компании отреагировали на новость о планах Бакальчука зарегистрировать товарный знак «ВБ».