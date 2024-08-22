В Ботсване нашли один из крупнейших в истории алмазов

Алмаз весом 2 492 карата (около полукилограмма) найден на руднике Карове на северо-востоке Ботсваны, сообщила канадская компания Lucara Diamond Corporation.

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Это один из крупнейших алмазов, которые когда-либо были добыты человеком, считает глава компании Уильям Лэмб. По его словам, ранее на данном руднике находили алмазы весом до 1 758 карат.

Какова стоимость находки, пока не уточняется. Пока же крупнейшим алмазом считается легендарный "Куллинан-1" ("Звезда Африки") - вернее, это одна из 9 частей, ранее составлявших самый крупный в мире ювелирный алмаз "Куллинан", весивший 3106,75 карата, обнаруженный в январе 1905 года на территории современной ЮАР. Камень распилили и одну часть передали английскому королю Эдуарду VII, который обработанный бриллиант установил в скипетр британских монархов.

Крупнейший же алмаз не ювелирного качества был найден в Бразилии в 1895 году, его вес достигал 3 167 карат.

Ботсвану называют крупнейшим производителем алмазов в Африке и вторым в мире после России.