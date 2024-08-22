Сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2» сдвинуты как минимум на два года, теперь завершить его предполагается не в 2026-м, а в 2028 году. О таком решении «Новатэка» со ссылкой на два источника пишет РБК.

Возведение линии мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год началось в октябре 2023 года. В настоящее время работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области сведены до минимально необходимых, чтобы через год-полтора возобновить их в полную силу.

Проблемы со знаковым для России проектом возникли в конце 2023 года, когда США ввели против него санкции, а партнеры начали отказываться от сотрудничества. В частности, были отложены поставки грузов, произведенной на первой линии, из-за отсутствия газовозов, способных двигаться в условиях Северного Ледовитого океана зимой.

Собеседники издания утверждают, что именно сложности с доступом к необходимому оборудованию и танкеров усиленного ледового класса arc7 стали причиной переноса сроков.

Одной из последних проблем стал отказ от сотрудничества китайской Wison New Energies, которая выступала изготовителем модулей для технологических линий завода. В июле компания решила отказаться от поставок уже готового оборудования и развернула доставлявшее их судно. До этого не удалось получить шесть газовозов производства южнокорейской верфи Hanwha Ocean, в том числе те, что уже достроены.

Ранее эксперты считали, что «Новатэк» окончательно откажется от третьей линии «Арктик СПГ», а наработки по ней используются на проекте «Мурманский СПГ». Новые сроки, как отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, тоже вызывают вопросы. Дело в том, что в районе 2028 года на рынок выйдет большое количество новых проектов США, Катара и других производителей, так что конкуренция в этот период окажется гораздо выше, чем сейчас, что скажется на контрактах.

В свою очередь глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев напомнил, что сейчас никто не может сказать, сколько судов, способных осуществлять круглогодичные перевозки с «Арктик СПГ-2» будет в распоряжении «Новатэка» к 2028 году. А без их достаточного количества необходимость третьей линии будет под вопросом.