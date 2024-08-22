Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов технологических компаний

Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов технологических компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рейтинга Brand Finance.

Так, стоимость бренда Apple увеличилась за год сразу на 74%, достигнув отметки в $516,6 млрд. Корпорация Microsoft заняла вторую строчку в списке, стоимость ее бренда составила $340 млрд (рост на 78%). На третьем месте осталась Google, стоимость её бренда оценивается в $333 млрд.

В пятерку самых дорогих брендов вошли также Amazon ($308 млрд) и TikTok ($84 млрд).

Интересно отметить, что наибольший рост (на 163%) показала компания Nvidia, поднявшись с момента составления прошлого рейтинга на 19 позиций и заняв десятое место со стоимостью в $44,5 млрд.

Согласно рейтингу Kantar BrandZ, Apple третий год подряд остаётся самым дорогим брендом в мире. Его стоимость за год выросла на 15%, до $1 трлн.