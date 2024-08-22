Банкам установят срок для уведомления об изменении «плавающей» ставки по вкладам

Банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении «плавающей» ставки по депозитам в срок не более трех рабочих дней с момента изменения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, подготовленный комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Соответствующая инициатива содержится в пакете поправок к закону о банках и банковской деятельности. Документ направлен из парламента на получение отзыва в профильные министерства.

В законопроекте говорится, что при применении переменной ставки указывается порядок и срок информирования вкладчика об изменении такой ставки — при этом срок информирования не может превышать трех рабочих дней с момента ее изменения. Ранее конкретные сроки не были прописаны в законе.

Законопроект также уточняет правила открытия банковских счетов с использованием финансовых маркетплейсов для того, чтобы банки могли более эффективно информировать клиентов об условиях вкладов.