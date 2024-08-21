Sminex может пополнить портфель за счет покупки «Инграда»

Группа Sminex Алексея Тулупова, специализирующаяся на строительстве высокобюджетного жилья в Москве, достигла договоренностей о приобретении девелоперского бизнеса компании «Инград». Об этом пишет РБК со ссылкой два источника, знакомых с ситуацией.

Предположительная сумма сделки может составить 35-40 млрд рублей. Кредитную линию для ее заключения, предоставит Сбербанк. В «Инграде» и Sminex от комментариев отказались.

«Инград» входит в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства в 712 тыс. кв. м. Общий портфель компании, включая реализованные проекты, превышает 2,5 млн кв. м. Контрольный пакет акций «Инграда» принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова.

По мнению экспертов, целью сделки для Sminex может стать диверсификация портфеля. Новый собственник, скорее всего, сосредоточится на проектах бизнес-класса и выше, а непрофильные активы постарается перепродать.

В 2023 году выручка «Инграда» сократилась на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 63,4 млрд рублей, а чистая прибыль — на 19%, до 785 млн рублей по МСФО.

На прошлой неделе стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о покупке американской компании Loc Performance Products за $950 миллионов. Эта сделка позволит Rheinmetall укрепить свои позиции на оборонном рынке США и расширить производство наземных транспортных средств для военных.