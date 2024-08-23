Starbucks уличили в лицемерии

Экоактивисты и пользователи соцсетей уличили известную своими усилиями по защите окружающей среды сеть кофеен Starbucks в лицемерии после того, как стало известно, что компания позволила своему новому главе Брайану Никколу вместо переезда трижды в неделю использовать корпоративный самолет, чтобы добираться до штаб-квартиры компании в Сиэтле, расположенной на расстоянии 1,6 тыс. км от его дома в штате Калифорния.

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Ранее телеканал CNBC со ссылкой на данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщил, что для выполнения своих должностных обязанностей, к которым Никкол приступит в сентябре, от него не требуется переезжать в штат Вашингтон, где расположена штаб-квартира Starbucks. Вместо этого компания предоставит ему возможность совершать перелеты на корпоративном самолете на общую сумму $250 тыс. в год, а также откроет удаленный офис в Калифорнии, где он проживает.

"[Самолеты корпораций символизируют] социальную и климатическую несправедливость, при которой привилегированное меньшинство пользуется самым вредным для окружающей среды способом передвижения просто ради удобства", - заявила газете New York Daily News ведущий сотрудник кампании международной экологической организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) "Люди против жадности" Клара Томпсон.

К критике Starbucks присоединились пользователи X (ранее Twitter), которые в свете решения компании назвали ее политику, предлагающую бумажные соломинки, чтобы уменьшить свой углеродный след, "корпоративным лицемерием в чистом виде".

По данным портала Green Queen, в 2021 году в Starbucks заявляли о планах к 2025 году сократить на 30% выбросы углекислого газа, вызванные ее деятельностью. К этому же сроку в компании собирались отказаться от использования одноразовых стаканчиков в ее сети кофеен в Южной Корее для сбережения природных ресурсов.