Qiwi-кошелек переехал на новый домен

Платежный сервис Qiwi-кошелек переехал на новый адрес: qiwiwallet.ru. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции временной администрации в Киви-банке, у которого в феврале 2024 года ЦБ РФ отозвал лицензию.

В сообщении отмечается, что у кредиторов - владельцев Qiwi-кошельков со счетами в рублях, долларах и евро сохранится возможность как предъявить требование кредитора для возврата средств, размещенных на Qiwi-кошельке, так и проверить статус требования, предъявленного ранее через сайт.

"Услуги доступны гражданам с 18 лет, которые прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса Qiwi-кошелек. Остальные владельцы кошельков могут составить требования в свободной форме или воспользоваться образцами, размещенными на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", - говорится в сообщении АСВ.

Кредиторам, которые уже предъявили требования к Киви-банку, направлять их повторно с помощью обновленного адреса сайта не требуется, добавили в АСВ.

Отзыв лицензии

Банк России 21 февраля 2024 года отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.