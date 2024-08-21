«Авито» и Ozon запустили акции поддержки пострадавших в Курской области

Российские цифровые платформы «Авито» и Ozon объявили о запуске акции поддержки пострадавших в Курской области, которые вынуждены были покинуть жильё.

Как сообщает ТАСС, в «Авито» разработали сервисы для быстрого расселения пострадавших граждан.

«Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жильё тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жильё бесплатно», — пояснили в сервисе.

В Ozon сообщили, что начислят всем пострадавшим людям по 3 тыс. баллов — их можно будет потратить на покупку товаров на спецвитрине.

Идеи были разработаны сервисами совместно с Минцифры России.

Ранее на Кипре объявили сбор гуманитарной помощи жителям Курской области.

Также портал «Госуслуги» запустил сервисы для помощи жителям приграничных районов Курской области.