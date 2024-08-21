Еще несколько банков Киргизии приостановили переводы через банки РФ

Еще несколько банков в Киргизии приостановили денежные переводы через российские банки. Об этом сообщается в Telegram-канале "Сейчас KG".

19 августа киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ в обоих направлениях на неопределенный срок, включая Сбербанк, "Тинькофф" и МТС-банк. Как отметили в финансовом учреждении, входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под западные санкции, по рублевым реквизитам. Позже киргизский банк Керемет также приостановил переводы через мобильные приложения Сбербанка, МТС Банка, "Тинькофф" и оператора национальной платежной системы РФ АО НСПК в обоих направлениях на неопределенный срок.

Об аналогичных ограничениях заявили в DemirBank, KICB и O!Bank (Халык), пишет "Сейчас KG" со ссылкой на перечисленные банки, отмечая, что услуги приостановлены временно, но на неопределенный срок. На официальных сайтах банков соответствующих сообщений нет.

В начале августа глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев сообщал, что Евросоюз продолжает предупреждать Киргизию о недопустимости нарушения санкций, введенных в отношении России.