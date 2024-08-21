Брокерские компании в России задумались о запуске торгов по выходным

Брокеры «Альфа Инвестиции», General Invest и «Финам» рассматривают возможность запуска небиржевых торгов ценными бумагами в выходные дни, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявления этих компаний. В «Финаме» этот вопрос пока находится в рамках обсуждения «на ранней стадии» (в первую очередь компания планирует дать доступ к ликвидным акциям и паям), отметили в компании.

По мере роста клиентской базы рассматривают возможность расширения в 2025 году режима торгов в том числе и на выходные дни и в General Invest. В Сбербанке «анализируют ситуацию», при этом отмечают, что «перечень доступных инструментов для торговли в выходные будет ограничен списком ликвидных инструментов».

Сейчас лишь три игрока дают клиентам возможность торговать в выходные дни. В частности, недавно такой функционал (пока только для БПИФ денежного рынка «Ликвидность») появился у «ВТБ Мои инвестиции». В Совкомбанке рассказали «Коммерсанту», что в их мобильном инвестиционном приложении доступна ежедневная торговля. «Тинькофф Инвестиции» запустили торговлю выходного дня еще в 2021 году.

Сейчас на рынке акций Мосбиржи основная торговая сессия начинается в 10:00 мск и завершается в 18:50 мск. Вечерняя сессия проходит с 19:00 до 23:50 мск. В Банке России отмечали Frank Media, что рассматривают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни и обсуждают это с участниками рынка.