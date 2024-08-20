Euroclear потребовали признать банкротом

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Москвы, российская производственно-торговая компания «Гео-Система» подала иск с требованием признать банкротом бельгийского депозитария Euroclear. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что иск был подан еще 19 августа. При этом в прошлом году «Гео-Система» уже судилась с Euroclear — тогда российская компания требовала взыскать с бельгийцев убытки в размере 1,156 миллиона долларов. В результате суд поддержал российскую компанию, и иск был удовлетворен. Позже Euroclear попытался подать апелляцию, но она была отклонена.

Ранее «Инвестиционная палата» сообщила о планах провести расчеты по заявкам от инвесторов. Среди них оказались бумаги, которые были заблокированы на счетах НРД в нескольких депозитариях, включая Euroclear.