Еще один киргизский банк приостановил переводы через банки РФ

Киргизский банк «Керемет» объявил о приостановке денежных переводов через российские банки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что «Керемет» приостановил денежные переводы через мобильные приложения «Сбербанка», «МТС Банка», «Т-Банка» и оператора национальной платежной системы РФ «НСПК» в обоих направлениях на неопределенный срок.

При этом в киргизском банке указали, что до сих пор доступны переводы через «Золотую корону», «Юнистрим» и Western Union.

Ранее о приостановке переводов через российские банки на неопределенный срок сообщал один из крупнейших банков Киргизии MBank. Предполагается, что причиной такого решения стало усиление санкционного давления — все банки, с которыми были приостановлены операции, находятся под западными санкциями.