Путину показали яблочные конфеты в Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин прибыл в Кабардино-Балкарию. В ходе экскурсии по ООО «Агро 07» руководитель агрокомпании Рашид Тумов показал главе государства производство яблочных конфет, передает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Также Путин ознакомился с садоводческим хозяйством. Он увидел выращенные в селе Герменчик разные сорта яблок. Хозяйство, основанное в 2007 году, специализируется на производстве и переработке данной продукции.

Площадь садов — около 200 га, в этом году планируется заложить еще один сад в 40 га и собрать порядка 10 тыс. т яблок. Кроме того, хозяйство выращивает голубику и выпускает натуральную фруктовую пастилу. Путину также показали яблочные конфеты без сахара, стоимость которых составляет 50 рублей. Тумов заявил, что конфеты лучше, чем жвачка.

«Конечно, лучше», – согласился Владимир Путин.

Последний раз Путин посещал Кабардино-Балкарию в ноябре 2019 года. Тогда он побывал в Нальчике, где провел заседание совета по межнациональным отношениям.