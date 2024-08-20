Муж Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак «ВБ»

Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак «ВБ Владислав Бакальчук». Об этом муж основательницы Wildberries рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что подал документы для регистрации товарного знака в Роспатент. Бакальчук отметил важность этого шага, так как для него буквы «ВБ» символизируют не только бренд маркетплейса, но и его личное участие в его создании и развитии.

«ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», — заявил учредитель «ВБ Девелопмент». По его словам, регистрация торгового знака позволит ему защитить доменное имя wb.ru. Он также отметил, что регистрация знака поможет защитить права на его строительный бизнес («ВБ Девелопмент» занимается постройкой складов для Wildberries).

Бакальчук ранее отправлял досудебные претензии в адрес супруги и юрлица объединенных Wildberries и Russ, ООО «РВБ», по поводу передачи доменных имен в распоряжение новой структуры, однако не получил ответа. Предприниматель также подавал в Роспатент заявление, что передача товарных знаков «РВБ» может нарушить его права и права его супруги как совладельцев интернет-компании. В документе говорится о 29 объектах интеллектуальной собственности, включая основной домен маркетплейса wildberries.ru, а также права на программу для автоматизации работы курьеров.