Американские чиновники призвали снять санкции с Huawei

Калифорнийские сенаторы Алекс Падилья и Зои Лофгрен обратились к Министерству торговли США с просьбой пересмотреть санкции против Huawei.

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В письме они выразили обеспокоенность, что дальнейшие ограничения могут негативно сказаться на конкурентоспособности американских компаний, особенно в сфере полупроводников.

Сенаторы отметили, что односторонние меры могут привести к отставанию США в технологической гонке, так как китайские компании продолжают развиваться, несмотря на санкции.

Калифорния, где сосредоточены крупные производители чипов, такие как LAM Research и Applied Materials, может понести серьезные убытки, если эти рынки будут закрыты.

В связи с этим политики призвали приостановить введение новых ограничений до тех пор, пока не будет проведен анализ их последствий для экономики США.