Западные авиакомпании сократили полеты в Китай из-за России

Западные авиакомпании продолжают сокращать количество рейсов до КНР. Аналитики увидели причину тенденции в низком спросе на маршрут и высоких издержках за облет российского воздушного пространства, пишет Financial Times.

«Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай в связи с низким спросом и высокими издержками за облет российского воздушного пространства. Это не позволяет перевозчикам конкурировать с китайскими компаниями, у которых такого ограничения нет», — считают обозреватели Financial Times.

Москва в 2022-м году ввела для западных авиакомпаний запрет на полеты по территории страны. Это произошло вслед за тем, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.