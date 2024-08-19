«Яндекс маркет» ввел сервисный сбор для пользователей

"Яндекс маркет" вводит сервисный сбор для пользователей, он будет фиксированным и составит 20 рублей за заказ, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Средства от сбора предполагается направить в дополнительное поддержание и развитие инфраструктуры платформы.

"Яндекс маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Основная цель "Маркета" - поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжать запускать уникальные на рынке решения. Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры", - сообщили в компании.

Изменения на первом этапе коснутся пользователей сервиса из Москвы и Московской области, а также Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Постепенно количество городов будет расширяться. Сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю.

Как отметили в пресс-службе сервиса, маркетплейс ежегодно выделяет порядка 10 млрд рублей на аренду серверов и сопутствующего оборудования, продление или покупку лицензионного программного обеспечения, расширение штата IT-кадров, а также их заработные платы. Компания продолжит выделение этих средств, помимо суммы, полученной от сервисного сбора.

"Яндекс маркет" - один из ведущих российских маркетплейсов. Количество наименований товаров на площадке к концу второго квартала 2024 года достигло 108 млн, количество активных продавцов на конец июня составляло 80,6 тыс.