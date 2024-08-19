Крупный банк Киргизии приостановил переводы через банки РФ

MBank (ОАО Коммерческий банк «Кыргызстан») принял решение о приостановке денежных переводов через банки России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение кредитной организации.

MBank является одним из крупнейших банков Киргизии. Согласно объявлению, денежные переводы через российские банки, в том числе Тинькофф и МТС, приостановлены в обоих направлениях с 16 августа.

«Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок», - написал банк.

Подчеркивается, что входящие переводы по рублевым реквизитам будут осуществляться через банки, которых не затрагивают санкции.

В середине июня сообщалось, что несколько банков Киргизии приняли решение о прекращении работы с системами денежных переводов. Уточняется, что с помощью систем можно было отправлять деньги из России в республику и в обратном направлении.