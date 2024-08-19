Крупнейший банк Киргизии прекратил переводы через российские банки

Кыргызский MBank с прошлой пятницы, 16 августа, приостановил на неопределенный срок осуществление переводов через российские банки, говорится в сообщении кредитной организации.

Особо в пресс-релизе выделены Сбербанк, Т-банк и МТС-банк.

«С 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф (прежнее название Т-банка. – FM) и МТС (имеется ввиду МТС-банк. — FM) приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределённый срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», — отмечается в сообщении MBank.

В апреле Кыргызская Республика была вынуждена приостановить работу российских карт «Мир» в стране из-за предостережений латвийской компании, поставляющей программное обеспечение и обслуживающей Межбанковский процессинговый центр (МПЦ, является оператором национальной платежной системы «Элкарт»). Через несколько месяцев кыргызские банки стали массово ограничивать расчеты с российскими системами денежных переводов (например, Astrasend, Contact, «Золотая корона», «Юнистрим», Western Union и «Сбербанк онлайн»), некоторые заявили о приостановке проведения платежей в рублях (а также о конвертации валют рубль-доллар). Среди этих банков был также и MBank. Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC) накануне этого напоминало о рисках вторичных санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, которые попали под санкции США.