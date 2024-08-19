ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла»

Удмуртское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило дело в отношении ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" за установление монопольно высокой цены на бензин, сообщила пресс-служба ФАС.

Антимонопольная служба выявила в действиях компании признаки нарушения, которые выразились в установлении экономически необоснованных розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95, отмечает ведомство.

"При уменьшении биржевых цен на этот вид топлива в период с апреля по июнь 2024 года компания не осуществляла снижение розничных цен, более того, наблюдалось их увеличение. Таким образом, ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" устанавливало наиболее высокие розничные цены на бензин в сравнении с другими хозсубъектами", - говорится в сообщении.

При установлении факта нарушения закона о защите конкуренции компании может быть назначен административный штраф или выдано предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет.

Служба отмечает, что продолжает контролировать ситуацию по ценообразованию на рынке нефтепродуктов.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки для недопущения роста цен выше инфляции.

ФАС этим летом уже сообщала о ряде выявленных нарушений со стороны нефтяных компаний на топливном рынке различных регионов РФ.