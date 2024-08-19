Акции Rheinmetall отреагировали на сообщения о прекращении помощи Киеву

Акции германского оборонного концерна Rheinmetall в понедельник упали в стоимости на 4,5%, на фоне сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает газета, стоимость одной акции компании снизилась до €536. За период с начала текущего года акции германского концерна выросли в стоимости на 89%. Rheinmetall получила значительную часть заказов от правительства ФРГ на производство военной техники и боеприпасов для Украины.

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 17 августа сообщила, что Германия должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели на данный момент нет. Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны Ведомства федерального канцлера и министерства финансов. В свою очередь в кабмине ФРГ со ссылкой на ответ Минфина Германии заявили корреспонденту ТАСС, что двусторонняя помощь Украине со стороны ФРГ в будущем будет частично перенесена на международные программы. При этом там подчеркнули, что министерство финансов готово к тому времени рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных средств в краткосрочной перспективе.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением по бюджету на 2025 год на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.