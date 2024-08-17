Mastercard сократит около 1 тыс. сотрудников

Mastercard намерена в рамках реорганизации сократить 3%, или около 1 тыс., сотрудников в подразделениях более чем в 80 странах своего присутствия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя корпорации.

Согласно ему, эти меры направлены на высвобождение ресурсов, которые "будут перераспределяться в зоны роста" компании.

Ожидается, что большая часть процесса сокращения будет завершена к 30 сентября, добавил представитель Mastercard.

Штат корпорации составлял 33 400 человек на конец 2023 года, 67% из них работали за пределами США, уточняет Bloomberg.