Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, предприниматель и миллиардер из США Илон Маск признан самым богатым человеком в мире.

На момент написания новости его состояние оценивается в 239 миллиардов долларов. Сразу за ним в рейтинге находится основатель и экс-глава онлайн-магазина Amazon Джефф Безос — его состояние оценено ровно в 200 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров медиамагнат и предприниматель Марк Цукерберг, который обогнал владельца компании-производителя предметов роскоши из Франции LVMH Бернара Арно. В данный момент состояние Цукерберга оценивается в 191 миллиард, тогда как Арно отстал от тройки лидеров всего на миллиард долларов — его богатство оценено в 190 миллиардов.

В топ-3 богатейших людей мира оказались одни американцы

Ранее Маск заявил, что хотел бы получить должность администрации Трампа.