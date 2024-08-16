Ozon окажет помощь пострадавшим жителям Курской области

Пресс-служба компании Ozon анонсировала запуск витрины для пострадавших жителей Курской области. Она появится с 19 августа и будет доступна до 8 сентября, говорится в сообщении онлайн-ретейлера в Telegram-канале.

© РИА Новости

У граждан будет возможность купить товары с большим дисконтом. Он будет достигать 50% и более, отметила компания. Подчеркивается, что заказать товары по сниженным ценам смогут только те, кто действительно в этом нуждается.

Как уточнила пресс-служба, информацию о том, кому именно нужна помощь, была получена от «Госуслуг». Как отмечается, скидки увидят только эти люди. Цены для других покупателей будут показаны без дисконта.

Витрину можно будет увидеть после того, как покупателем будут добавлены товары в акцию «Помощь жителям Курской области». Компания также поддержит продавцов акционных товаров, снизив до минимума (12 копеек) плату за продажу любого товара и компенсировав плату за перевозку товаров между складами и сортировочными центрами Ozon.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что у российских маркетплейсов возникли проблемы взаиморасчета при доставке товаров из Китая. Это обусловлено ужесточением процедуры контроля контрагентов.