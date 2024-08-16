Стало известно о планах Мосбиржи по покупке брокерской компании

Московская биржа хочет купить свою брокерскую компанию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. После того как идея предоставления прямого доступа инвесторам на биржу встретила жесткую критику со стороны брокеров и умеренный интерес со стороны Банка России, Мосбиржа «от идеи как таковой не отказалась, но пошла другим путем», «так как перед биржей стоит задача повышения эффективности», заметил один из собеседников издания.

По словам одного из источников, периодические «переговоры о покупке или интеграции» ведутся с весны этого года. Другой источник знает, что биржа интересовалась покупкой одного «бутикового брокера», однако компания отказалась от продажи. На Московской бирже не опровергли информацию о желании торговой площадки приобрести собственного профучастника. Там отметили, что в российской и мировой практике «существуют прецеденты наличия брокерских лицензий у бирж». При этом сама площадка «изучала подобный опыт», и, возможно, с этим «связаны такие слухи».

Связка биржа-брокер помогла бы в привлечении клиентов и увеличении маржинальности бизнеса, отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Текущий инструментарий, доступный на «Финуслугах», не удовлетворяет всем финансовым потребностям физических лиц, к чему стремится биржа, считает один из собеседников издания на финрынке.

«Для полноты линейки необходимо включение финансовых инструментов, торгующихся на самой площадке. Но для этой нужен брокер — либо независимый, с которым будет глубокая интеграция, либо собственный», — отметил источник.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота считает, что «принципиально важно» нивелировать юридическую связь между биржей и дочерним брокером.

«Это можно сделать, передав мажоритарный пакет акций брокера под управление неподсанкционного акционера биржи»,— предполагает эксперт.

С идеей о предоставлении инвесторам возможности торговать на бирже без посредников-брокеров не раз за последние годы выступала Московская биржа, в частности, глава ее наблюдательного совета Сергей Швецов. Это могло бы быть полезным для квалифицированных инвесторов, говорил он в интервью Frank Media. Брокеры оценивают идею дезинтермедиации негативно. В свою очередь, Банк России считает реализацию прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительной, сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, а выгоды не очевидны.