Участники конкурса премии «Бренд года в России 2024» собрались вместе

«Бренд-клуб» Национальной премии «Бренд года в России 2024» во второй раз собрал участников конкурса на площадке «Старт Хаб на Красном Октябре». На встрече присутствовали члены жюри, амбассадоры, резиденты и представители компаний-номинантов премии.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России 2024»

Открыла мероприятие, уже ставшее традиционным, приветственными словами исполнительный директор премии «Бренд года в России 2024» Ольга Маркелова. Она представила команду премии участникам второго отборочного этапа, рассказала о новых номинациях конкурса, разработанных совместно со стратегическими индустриальными партнерами — АКАР и АБКР, поделилась ближайшими планами «Бренд-клуба».

Затем выступили председатель оргкомитета премии «Бренд года в России 2024», вице-президент Российской Академии общественных связей Сергей Трофименко и председатель Высшего консультативного совета премии «Бренд года в России 2024» Виталий Расницын. Они пожелали компаниям успехов в достижении высоких результатов и вдохновения для создания товаров и услуг в актуальной сейчас области импортозамещения.

«Отрадно отметить, что основанный нами "Бренд-клуб" получил отклик среди участников премии, а также поддержан членами экспертного жюри. Теперь встречи клуба стали регулярными и нам приятно видеть, какую пользу от нетворкинга получают все гости данных мероприятий. Особо важно, что клуб становится своеобразным инструментом поддержки отечественных компаний, тут завязываются деловые контакты, способствующие развитию брендов», — прокомментировала Ольга Маркелова.

Руководитель пресс-центра премии «Бренд года в России 2024» Гюльнара Паунежева, выступая перед участниками мероприятия, отметила, что российским брендам необходимо реализовывать новые каналы коммуникации со своими потребителями для выхода на более широкую аудиторию.

Специально для гостей встречи, партнером премии, исследовательским холдингом «Ромир» была подготовлен эксклюзивный доклад. Директор по работе с клиентами «Ромир» Анастасия Сидорина представила большое исследование на тему: «Ключевые тренды рынка глазами покупателя», в котором рассказала о том, как российские покупатели адаптируются к меняющемуся рынку, о восстановлении потребительских настроений, трансформации потребительской корзины и о том, как брендам использовать многокритериальный подход к потребительскому выбору.

Кульминацией встречи стало награждение представителей брендов дипломами номинантов второго отборочного этапа премии. Кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров конкурса и, в частности, получили вино от мини-салона российских вин проекта YOUR FIRST VINE, сертификаты на проведение мероприятий от группы компаний «Летим». Кейтеринг партнером мероприятия выступил Black Star.

В пресс-центре конкурса также сообщили, что статус резидента премии «Бренд года в России 2024» получили все текущие номинанты и по этому праву делегировали в экспертное жюри по одному своему представителю.

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:

Оператор — агентство Point Passat

Партнеры — АБКР, АКАР, РАФИ

Генеральный аналитический партнер — холдинг «Ромир»

Генеральный мультимедийный партнер — медиагруппа «Комсомольская правда»

Стратегический информационный партнер — издательский дом «Аргументы и Факты»

Официальный медиапартнер — медиахолдинг Rambler&Co