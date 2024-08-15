Стало известно о планах Украины приватизировать экс-завод Дерипаски

Высший антикоррупционный суд на Украине принял решение передать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), принадлежавший российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, в государственную собственность. Lenta.ru

Отмечается, что сейчас Фонд госимущества Украины проводит регистрацию активов для наполнения уставного капитала, после чего предприятие выставят на продажу. ТАСС

25 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против физических лиц. В их числе среди прочих — предприниматель Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глав ВТБ Андрей Костин. Газета.Ru