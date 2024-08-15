«Ситилинк» снизит цены на некоторые товары

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Онлайн-магазин "Ситилинк" в среднем на 7% снизит цены на некоторые товары. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

Речь идет о 160 позициях из 60 категорий продукции, в том числе канцелярского ассортимента и аксессуаров для школы, а также офисной мебели, техники и электроники.

"Цены будут снижены в среднем на 7% от среднерозничной цены товаров до 22 сентября с возможностью продления. Соответствующее письмо интернет-магазин электроники и бытовой техники направил в ФАС России", - указали в антимонопольном ведомстве.

Там отметили, что в перечень продукции со сниженными ценами вошли офисные полки, художественные краски, тетради и блокноты, принтеры и МФУ, компьютерные столы, встраиваемые электрические панели, планшетные компьютеры и ноутбуки.

Полный список товаров, участвующих в программе, размещен на официальном сайте интернет-магазина. "Ситилинк" планирует поддерживать список акционных товаров в максимальном соответствии с покупательским спросом, добавили в ФАС.

В начале недели ФАС сообщила, что предложила торговым сетям DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" ограничить цены и наценки на некоторые модели техники, пользующиеся спросом у покупателей. Позже компании сообщили, что готовы поддержать предложение ФАС.

Как сообщалось ранее, в 2023 году "Ситилинк", "М.Видео-Эльдорадо" и "ДНС" также фиксировали розничные цены на отдельные позиции товаров. Это помогло предотвратить рост стоимости бытовой техники и электроники. По мнению антимонопольного ведомства, такая практика и в этом году окажет положительное влияние на рынок и позволит повысить доступность востребованных товаров. Служба проконтролирует соблюдение принятых "Ситилинком" добровольных обязательств.