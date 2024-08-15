В России ужесточат контроль за управляющими компаниями

Правительство РФ усилит контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах. При лишении УК лицензии ее учредитель (с долей уставного капитала, превышающей 50%) будет вноситься в реестр дисквалифицированных лиц.

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Ранее в такой реестр вносился только генеральный директор лишенной лицензии управляющей компании.

Дисквалифицированный учредитель не сможет инициировать создание новой УК пока не будет исключен из реестра (минимум в течение трех лет). Также дисквалифицированный гендиректор УК теперь не сможет становиться учредителем такой компании с долей в уставном капитале более 50%.

Ранее сообщалось, что в России должны появиться единые стандарты услуг управляющих компаний и их стоимости. Такую меру предусматривает плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030-го года.