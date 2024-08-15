Комсомольский НПЗ запустил современный комплекс налива топлива

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть") ввел в эксплуатацию автоматическую станцию налива нефтепродуктов.

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Объект, оснащенный цифровым оборудованием, позволяет с высокой точностью проводить одновременную отгрузку нескольких видов бензина и дизельного топлива в автоцистерны.

Мощность станции составляет 216 тысяч тонн в год. В комплекс налива входят резервуарный парк, эстакады налива, операторная бункерного типа, контрольно-пропускной пункт и другие объекты.

Внедрение передовых технологий и новых решений - один из ключевых элементов стратегии "Роснефти". Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Высокая степень автоматизации позволяет управлять всеми процессами дистанционно, планировать отгрузку и отслеживать массу нефтепродуктов отдельно для каждой автоцистерны, а также оформлять товарные документы в режиме реального времени.

Экологичность станции обеспечивается за счет полного исключения попадания паров топлива в атмосферный воздух. А системы видеонаблюдения, газоанализа, пожаротушения и сигнализации гарантируют высокий уровень промышленной безопасности.

Ввод нового объекта расширил возможности Комсомольского НПЗ по бесперебойному снабжению регионов Дальнего Востока моторным топливом, доставляемым бензовозами.