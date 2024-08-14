В топ-3 богатейших людей мира оказались одни американцы

Французский миллиардер, владелец LVMH Бернар Арно выбыл из тройки богатейших людей мира. Теперь топ-3 полностью состоит из американцев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Газета.Ru

Первое место в BBI занимает владелец Tesla Motors и SpaceX Илон Маск. Состояние предпринимателя на 14 августа составляет $235 млрд. На втором месте с приличным отрывом находится основатель Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в $193 млрд. Тройку замыкает соучредитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с $188 млрд. Lenta.ru

Bloomberg с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты. ТАСС