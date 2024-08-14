Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров, сообщает «Инсайдер» со ссылкой на данные налоговых деклараций. Газета.Ru

Отмечается, что часть заработков Порошенко принадлежит его военнообязанным сыновьям, которые с начала военных действий уехали за границу и не вернулись. В конце 2023 года сообщалось, что состояние Порошенко составляет $954 млн, в конце 2022 года - $730 млн. В целом в 2022 году экс-президент потерял более половины состояния, оценивавшегося в $1,6 млрд. ТАСС

Ранее сообщалось, что Порошенко якобы прокрутил 156 млн гривен, собранных украинцами для его фонда в поддержку ВСУ, через облигации в своем банке, заработав на этом 50 млн гривен необлагаемой налогом прибыли. Ura.Ru