Бакальчук объяснил долги своей компании перед Wildberries

Кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» перед объединенной компанией оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries ООО «РВБ» в 30 млрд рублей появилась из-за авансов субподрядчикам, объяснил в своем Telegram-канале учредитель организации Владислав Бакальчук.

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По его словам, компания строит свыше 3 млн метров складских помещений на сумму более 120 млрд рублей.

«Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет», — подчеркнул Бакальчук.

Ранее стало известно, что проектное подразделение Wildberries — «ВБ Девелопмент» — задолжало головной компании более 30 млрд рублей. В ООО «РВБ» отметили, что кредиторская задолженность возникла в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах. Это выяснилось в процессе аудита ООО «ВБ Девелопмент» в преддверии начала нового сезона в Wildberries.

Позже муж основательницы и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что против него развязали информационную войну. По его словам, по указанию новых владельцев WB в СМИ публикуют данные, которые якобы должны дискредитировать его.