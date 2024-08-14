Эксперты предрекли закат эпохи фастфуда в развитых странах

Крупнейшие сети быстрого питания столкнулись с падением продаж и оттоком клиентов на западных рынках, сообщает «Лента.ру». В первом квартале 2024 года продажи McDonald's в США снизились на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Общемировой показатель сети упал на 1%.

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Burger King, Wendy's и другие популярные бренды также отмечают снижение посещаемости. Акции компании Yum! Brands, владеющей KFC и Pizza Hut, подешевели на 4% в первом квартале 2024 года.

Эксперты связывают проблемы западного фастфуда с ростом цен на продукты, повышением требований к качеству питания и усилением тренда на здоровый образ жизни.

«Будущее фастфуда — в развивающихся странах», — считает директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец.

На этом фоне российский рынок фастфуда демонстрирует уверенный рост. По данным сервиса Casebook, выручка Burger King в России в 2022 году увеличилась на 40% до ₽69 млрд. KFC в 2023 году нарастила чистую прибыль на 175% до ₽3,5 млрд.

«Российский рынок фастфуда растет в пределах 20% ежегодно», — отмечает франчайзи «Додо-пицца» Вячеслав Миллер.

По его словам, проблемы западного рынка ждут Россию не раньше, чем через 30 лет.