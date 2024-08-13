Bloomberg: Харрис поддерживает повышение налога на прибыль компаний

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис поддерживает инициативу действующего президента страны Джо Байдена по повышению налога на прибыль компаний с 21% до 28%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, позиция Харрис в этом вопросе полностью соответствует последнему бюджетному предложению Байдена, который также призывал повысить налоги для крупных владельцев криптоактивов. При этом источники отмечают, что избирательный штаб Харрис не планирует объявлять о масштабных изменениях в политике в отношении криптовалют. По словам первого советника Харрис по экономике на посту вице-президента США Майка Пайла, к основным принципам Харрис в экономический политике также относятся помощь семьям с детьми и поддержка малого бизнеса.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост Харрис.