ФАС предложила ограничить цены на популярные модели бытовой техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что торговым сетям следует прибегнуть к добровольному ограничению цен на бытовую технику и электронику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Речь идет о торговых сетях DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». В службе отмечают, что соблюдение компаниями принципов ответственного ценообразования положительно повлияет на рынок.

В ФАС подчеркнули, что в 2023 году крупнейшие торговые сети взяли на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок. Благодаря этому можно было не допустить возможное повышение стоимости бытовой техники и электроники.

Ведомство полагает, что подобная практика также позволит увеличить доступность востребованных у населения товаров.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на ретейлеров и источники сообщила, что западные производители бытовой техники начали блокировать поставки товаров в Россию по параллельному импорту.